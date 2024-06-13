Андрей Григорьев-Апполонов анонсировал сериал об «Иванушках International»

По его словам, в настоящее время идёт обсуждение проекта, который захватит период от создания группы в 1994 году и заканчивая приходом Кирилл Туриченко в 2013-м.

Григорьев-Апполонов добавил, что пока речь идёт о трёх сезонах. Что касается участников группы, то играть их будут молодые актеры.

Ранее южнокорейская группа W24 выпустила кавер-версию хита коллектива «Иванушки International» «Тополиный пух», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

