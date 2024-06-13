Андрей Григорьев-Апполонов анонсировал сериал об «Иванушках International»
Историю группы «Иванушки International» расскажут в формате сериала. Об этом на предпремьерном показе фильма «Тур с Иванушками» заявил участник коллектива Андрей Григорьев-Апполонов.
По его словам, в настоящее время идёт обсуждение проекта, который захватит период от создания группы в 1994 году и заканчивая приходом Кирилл Туриченко в 2013-м.
Григорьев-Апполонов добавил, что пока речь идёт о трёх сезонах. Что касается участников группы, то играть их будут молодые актеры.
Ранее южнокорейская группа W24 выпустила кавер-версию хита коллектива «Иванушки International» «Тополиный пух», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru