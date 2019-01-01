Андрей Бледный высказался о рэперах в Госдуме

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» идет пресс-конференция на тему: «Последний концерт группы 25/17». 11 июня в Зеленном Театре парка Горького, группа 25/17 отыграет последний большой электрический концерт: минимум лирики, максимум боевиков. И приглашает сжечь лето вместе с ними. Программа носит название «НАШЕ ЛЕТО – БУДЕМ ЖЕЧЬ!».

Солист группы 25/17 Андрей Бледный в беседе с НСН высказался на тему создания экспертного совета по культуре Молодежного парламента при Государственной Думе, в состав которого было приглашено много музыкантов из рэп-индустрии. По его словам, это далеко не первый случай, когда власти пытаются использовать артистов.

«Представители власти всегда стараются использовать популярных артистов. Будь то Борис Ельцин со своей предвыборной компанией или тот случай, когда ходили в администрацию уже в нашем новом времени музыканты. По-моему Сурков имел к этому какое-то отношение. Нас периодически куда-то зовут, но мы всегда отказываемся. Мы себя там не видим. Мы решили, что мы песенки будем сочинять, а вот этими всеми вопросами пусть другие люди занимаются специально обученные. Мы слишком глупы для этого», - заключил музыкант.

Ранее группа «25/17» представила долгожданную акустическую пластинку. Этот альбом стал второй частью из обещанных музыкантами релизов с названием «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». Так коллектив решил праздновать шестнадцатилетние своей группы. В эфире НАШЕГО радио Андрей Бледный рассказал, почему акустическая пластинка «25/17» так долго не выходила. Подробности – только на НСН.



