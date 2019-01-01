«25/17» записали акустическую пластинку со второго раза

Группа «25/17» представила долгожданную акустическую пластинку. Этот альбом стал второй частью из обещанных музыкантами релизов с названием «ВСПОМНИТЬ ВСЁ», так коллектив празднует шестнадцатилетние своей группы. Андрей Бледный заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио» и рассказал, почему акустическая пластинка «25/17» так долго не выходила. Подробности – только на НСН.

«Сперва мы у нас на студии записали всю нашу акустическую программу, но так и не выпустили ее, потому, что были недовольны результатом. Все звучание было слишком формальным, слишком правильным, слишком чистым. А, как мне кажется, главное в акустике – это жизнь. Поэтому мы поехали на другую студию и там записывали песни, играя одновременно, чтобы как раз эту жизнь сохранить. Эту энергию, этот кураж. Надеюсь, у нас получилось», - отметил артист.

Послушать акустическую пластинку «25/17» и посмотреть видео, как она создавалась, можно на сайте nashe.ru. И на этом сюрпризы от «25/17» не заканчиваются. Совсем скоро ожидается еще один альбом – «ВСПОМНИТЬ ВСЕ. Часть 3». А услышать группу «25/17» вживую в Москве можно будет уже 11 июня в Зеленом Театре. Музыканты обещают сжечь это лето – программа носит название «НАШЕ ЛЕТО. БУДЕМ ЖЕЧЬ!».

