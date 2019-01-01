Андрей Бледный сравнил рэп-баттлы с гомосексуализмом

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» идет пресс-конференция на тему: «Последний концерт группы 25/17». 11 июня в Зеленном Театре парка Горького, группа 25/17 отыграет последний большой электрический концерт: минимум лирики, максимум боевиков. И приглашает сжечь лето вместе с ними. Программа носит название «НАШЕ ЛЕТО – БУДЕМ ЖЕЧЬ!»

Солист группы 25/17 Андрей Бледный в беседе с НСН высказал свое мнение о ставших популярными реп-баттлах. Он сообщил, что каждый волен заниматься, чем захочет, однако отметил, что сам соревноваться в графоманстве не планирует.

«Мы не по этой причине начали заниматься всем этим. Желания кого-то унижать у нас не было. У нас другие мотивы были. Отношусь я к этому примерно так же, как к гомосексуализму: если людям нравится, то это абсолютно их дело. Но без меня», - рассказал Бледный.

Ранее солист группы 25/17 Андрей Бледный в беседе с НСН приоткрыл завесу тайны, что стоит ждать поклонникам на последнем концерте музыкантов в Зеленном Театре 11 июня.

