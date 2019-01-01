25/17 рассказали, каким будет последний концерт в Зеленом Театре

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» идет пресс-конференция на тему: «Последний концерт группы 25/17». 11 июня в Зеленном Театре парка Горького, группа 25/17 отыграет последний большой электрический концерт: минимум лирики, максимум боевиков. И приглашает сжечь лето вместе с ними. Программа носит название «НАШЕ ЛЕТО – БУДЕМ ЖЕЧЬ!»

Солист группы 25/17 Андрей Бледный в беседе с НСН приоткрыл завесу тайны, что стоит ждать поклонникам на последнем концерте музыкантов в Зеленном Театре 11 июня.

«Из гостей будет Мэти, молодой исполнитель, мы дружим, общаемся, у нас есть совместная песенка с ним. Практически не будет нашей лирики. То есть это будет максимально жесткая программа. Самые наши жесткие песни с очень тяжелым звуком и с разных альбомов. Мы даже вспомнили одну нашу старую-престарую песенку, записанную еще в 2010 году. Мы сделали ремейк этой песни и в таком виде впервые ее сыграем 11 числа», - сообщил музыкант.

Ранее группа «25/17» представила долгожданную акустическую пластинку. Этот альбом стал второй частью из обещанных музыкантами релизов с названием «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». Так коллектив решил праздновать шестнадцатилетние своей группы. В эфире НАШЕГО радио Андрей Бледный рассказал, почему акустическая пластинка «25/17» так долго не выходила. Подробности – только на НСН.

