Anacondaz выпустили новый альбом после трех лет тишины

Группа Anacondaz представила новый альбом «Перезвони мне +79995771202». Эта пластинка стала первым полноценным релизом коллектива за три года, после выпущенного в 2018 году альбома «Я тебя никогда».

В альбом вошло 16 треков, в том числе дуэт с группой «Кис-кис» «Сядь мне на лицо» и недавний фит с Заточкой «Метафизика».

На совместный трек «Сядь мне на лицо» с группой «Кис-кис» коллектив снял клип, который на видеохостинге YouTube собрал около миллиона просмотров.

В новом альбоме «Перезвони мне +79995771202» Anacondaz часто используют ненормативную лексику - вероятно, хотят проверить, как работает закон о запрете мата в соцсетях.

Концерты-презентации новой пластинки пройдут весной в двух столицах.

