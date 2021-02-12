Anacondaz выпустили новый альбом после трех лет тишины
Группа Anacondaz представила новый альбом «Перезвони мне +79995771202». Эта пластинка стала первым полноценным релизом коллектива за три года, после выпущенного в 2018 году альбома «Я тебя никогда».
В альбом вошло 16 треков, в том числе дуэт с группой «Кис-кис» «Сядь мне на лицо» и недавний фит с Заточкой «Метафизика».
На совместный трек «Сядь мне на лицо» с группой «Кис-кис» коллектив снял клип, который на видеохостинге YouTube собрал около миллиона просмотров.
В новом альбоме «Перезвони мне +79995771202» Anacondaz часто используют ненормативную лексику - вероятно, хотят проверить, как работает закон о запрете мата в соцсетях.
Концерты-презентации новой пластинки пройдут весной в двух столицах.
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