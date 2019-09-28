Звезду Джонни Деппа испортили вандалы на «Аллее славы» в Голливуде
Звезду актера Джонни Деппа в Голливуде на «Аллее славы» вандалы исписали ненормативной лексикой. Об этом пишет Daily Mail.
Над именем Деппа написали «фальшивый», а ниже – два матерных слова.
Журналисты считают, что инцидент произошел вечером 26 сентября и связывают произошедшее с давними скандалами, в которых замешан американский актер.
Джонни Депп увяз в судебных разбирательствах. Эмбер Херд, бывшая супруга голливудской звезды обвинила его в избиении и эмоциональном насилии. Также с Деппом судятся его юристы и менеджеры, которые пытаются получить с него плату за свои услуги.
Напомним, звезда Деппа на «Аллее славы» установлена в 1999 году. Джонни Депп является одним из наиболее востребованных и высокооплачиваемых актеров кино.
Ранее журналист и кинокритик Давид Шнейдеров в эфире НСН предположил, как дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради, 19-летняя Лили-Роуз Депп, получила роль в новом научно-фантастическом триллере Voyagers («Путешественники»).
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Звезду Джонни Деппа испортили вандалы на «Аллее славы» в Голливуде
- Дырявые сумки представлены на Неделе моды в Париже
- Шахназаров: Марк Захаров создал огромный мир для нас
- В Грузии указали на тупик в отношениях с Россией
- Назван главный страх немецких бизнесменов из-за антироссийских санкций