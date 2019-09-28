Звезду Джонни Деппа испортили вандалы на «Аллее славы» в Голливуде

Звезду актера Джонни Деппа в Голливуде на «Аллее славы» вандалы исписали ненормативной лексикой. Об этом пишет Daily Mail.

Над именем Деппа написали «фальшивый», а ниже – два матерных слова.

Журналисты считают, что инцидент произошел вечером 26 сентября и связывают произошедшее с давними скандалами, в которых замешан американский актер.

Джонни Депп увяз в судебных разбирательствах. Эмбер Херд, бывшая супруга голливудской звезды обвинила его в избиении и эмоциональном насилии. Также с Деппом судятся его юристы и менеджеры, которые пытаются получить с него плату за свои услуги.

Напомним, звезда Деппа на «Аллее славы» установлена в 1999 году. Джонни Депп является одним из наиболее востребованных и высокооплачиваемых актеров кино.

Ранее журналист и кинокритик Давид Шнейдеров в эфире НСН предположил, как дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради, 19-летняя Лили-Роуз Депп, получила роль в новом научно-фантастическом триллере Voyagers («Путешественники»).

