Американец побил рекорд, продержав гитару на подбородке дольше всех в мире

Житель американского штата Айдахо побил рекорд Гиннеса, продержав гитару на своем подбородке полтора часа. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Дэвид Раш, побивший более 250 рекордов Гиннеса, опять превзошел самого себя, обновив свой же рекорд. Вновь поставив цель стать рекордсменом, он продержал музыкальный инструмент на подбородке в течение часа, 12 минут и 40 секунд.

Мужчина был встревожен, когда узнал, что рекорд уже был побит испанцем Кристианом Роберто Лопесом Родригезом. Конкурент сумел сохранять баланс гитары в течение часа, 13 минут и 25 секунд, что превышало его попытку на 45 секунд. В этот раз Рашу удалось побить рекорд испанца и продержать гитару час и 35 минут.

Серийный рекордсмен отметил, что «это был болезненный урок длительностью более полутора часов».



