Альтернативный десант: На «НАШЕСТВИЕ» едут семь «взрывных» коллективов

19, 20 и 21 июля «НАШЕСТВИЕ-2019» в Большом Завидове в Тверской области будет встречать гостей на фееричное празднование круглой даты - 20 лет. Заезд на фестиваль возможен уже за день до официального открытия - 18 июля.

Список участников «НАШЕСТВИЯ-2019» выглядит так: ДДТ, Мумий Тролль, Би-2, Аквариум, Гарик Сукачёв, Алиса, Сплин, Вячеслав Бутусов, Пикник, Ночные Снайперы, Чиж & Co, Браво, Вадим Самойлов, Пилот, Наив, Горшенев, Сурганова и оркестр, Глеб Самойлов & The MATRIXX с симфоническим оркестром, Дельфин, Lumen, Louna, 25/17, Калинов мост, The HATTERS, Сергей Бобунец, Александр Ф. Скляр и "Ва-БанкЪ", Animal ДжаZ, Нейромонах Феофан, Anacondaz, Мураками, F.P.G, План Ломоносова, MORDOR, Бригадный подряд, Эпидемия, Кирпичи, Операция Пластилин, Громыка, Нервы, Гудтаймс, Тролль Гнёт Ель, [AMATORY], Jane Air, Ангел НеБес, JACK ACTION, Монгол Шуудан, ##### (5 DIEZ), Моды, Dёргать!, Casual, Гран-КуражЪ, Порт (812), LASCALA, STIGMATA, 7000$, 7РАСА, I.F.K., Catharsis, Голос Омерики, Clockwork Times, Гребля, Черный вторник, PRAVADA, ORIGAMI, Аркона, Казускома, кис-кис и многие-многие другие.

Напоминаем, что до 1 июня 2019 года билеты можно приобрести по льготной цене.

Купить их можно только на сайте фестиваля nashestvie.ru! 31 мая 2019 года ровно в 23.59 произойдёт подорожание билетов.

Билеты категорий «Входной», «FAN» и «VIP» именные, и при покупке необходимо указать ФИО человека, который пойдет на фестиваль по этому билету, электронную почту и телефон.





«Наше радио» – одна из ведущих российских радиостанций, входит в состав «Мультимедиа Холдинга», аудитория которого составляет 3 млн. слушателей в день. Основу музыкального плейлиста радиостанции составляют такие легендарные группы, как «Агата Кристи», «ДДТ», «Алиса», Земфира, «Сплин», «Машина Времени», «Король и Шут», «БИ-2» и многие другие. Более 10 лет «Наше Радио» является организатором крупнейшего на постсоветском пространстве фестиваля «Нашествие».



