Аллегрова опровергла информацию о суде с исполнителем ее песни клубе Челябинска

Народная артистка России Ирина Аллегрова опровергла информацию о якобы обращении в суд из-за исполнения ее песни в одном из ночных клубов Челябинска, сообщил РЕН ТВ.

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Ранее Telegram-канал Mash писал, что певица намерена судиться с челябинским ночным клубом, в котором выступает травести-артист, исполняя ее песню «Угонщица».

Аллегрова назвала эту информацию «фейком чистой воды» и отметила, что подобной истории в ее жизни никогда не было.

Ранее СМИ назвали Аллегрову самой дорогой российской звездой, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: ТАСС / Сергей Карпухин
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