Аллегрова опровергла информацию о суде с исполнителем ее песни клубе Челябинска
12 февраля 202517:30
Народная артистка России Ирина Аллегрова опровергла информацию о якобы обращении в суд из-за исполнения ее песни в одном из ночных клубов Челябинска, сообщил РЕН ТВ.
Ранее Telegram-канал Mash писал, что певица намерена судиться с челябинским ночным клубом, в котором выступает травести-артист, исполняя ее песню «Угонщица».
Аллегрова назвала эту информацию «фейком чистой воды» и отметила, что подобной истории в ее жизни никогда не было.
Ранее СМИ назвали Аллегрову самой дорогой российской звездой, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru