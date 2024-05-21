Алла Пугачева представила новую песню «Ложный стыд»

Народная артистка СССР Алла Пугачёва опубликовала на музыкальных платформах, а на своём YouTube новую песню «Ложный стыд».

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Автором текста является поэт-песенник Михаил Гуцериев, сотрудничающий с такими исполнителями, как Дима Билан, Григорий Лепс, Макс Фадеев, Ольга Бузова и другие.

«Ты люби меня сильнее, ты люби меня навзрыд, если вдруг любовь стареет, я забуду, я забуду ложный стыд», - поёт Пугачёва в новом произведении, музыку к которому написал Андрей Мисин.

Ранее певица, звезда проекта «Голос» Мариам Мерабова обратилась к россиянам с призывом игнорировать певицу Аллу Пугачеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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