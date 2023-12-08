Алексей Страйк анонсировал выступление 12-летнего сына на своем концерте

В преддверии своего юбилейного шоу, которое состоится 14 декабря, российский рок-гитарист Алексей Страйк в пресс-центре НСН раскрыл некоторые детали мероприятия, отметив, что на концерте выступит и его сын.

«Я всех жду на своем юбилейном концерте, где мой младший сын Олег выйдет на сцену со своей группой, он бас-гитарист у меня, ему 12 лет. Там ребята его сверстники зажгут прям, я их пригласил на разогрев. Все, я думаю, будут приятно удивлены, ребята оставят след в сердце каждого. Гостей будет много! Я постарался пригласить всех ребят, которых люблю и уважаю с детства, музыканты разных поколений. Конечно, мои друзья из группы «Мастер», Алик Грановский, Михаил Серышев, Андрей Большаков, Артур Беркут, Игорь Куприянов, Иван Демьян…программа большая, много будет гостей. Шоу будет очень разноплановое. Всех ждем, мы готовим масштабный концерт. Самое главное, что будут песни, которые я люблю безумно – мои и не мои», - рассказал он.

Молодежь сегодня активно интересуется роком и посещает такие концерты в поисках качественной музыки, рассказал российский рок-гитарист Алексей Страйк в пресс-центре НСН.

