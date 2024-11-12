Александр Серов выступил в подмосковном Железнодорожном в спортивном костюме
Заслуженный артист РФ Александр Серов выступил в подмосковном Железнодорожном в спортивном костюме. Перед началом выступления 70-летний певец пояснил, что пришел не в концертном костюме из-за плохого самочувствия.
Исполнитель сказал, что у него «случился форс-мажор». По его словам, он «не очень хорошо себя чувствует» и, если наденет пиджак с рубашкой, ему может стать еще хуже. Серов попросил «войти в положение» и пообещал отменить концерт, если кого-то его внешний вид смущает.
Зрители в ответ начали аплодировать и кричать: «Давай!». После этого артист исполнил свои старые хиты «Я люблю тебя до слез», «А может, снова все начать».
Видео выступления Александра Серова в ДК Железнодорожного появилось в телеграм-канале «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Адвокат Черджиев назвал незаконным приговор педиатру Буяновой
- Лидер «Миража» считает квадроберов безобидными и смешными
- Сбербанк объявил о возобновлении проведения сделок по cемейной и ИТ-ипотеке
- Александр Серов выступил в подмосковном Железнодорожном в спортивном костюме
- Глава Белорусского союза офицеров отказался от участия в выборах президента
- Премьер-министр Японии уснул во время собственного переизбрания
- Роскомнадзор с начала года оштрафовал блогеров на 24,4 млн рублей
- СМИ: В Казахстане выразили претензии на территории РФ
- Объем продаж телевизоров в России сократился на 5%
- Компания «Вимм-билль-данн» подтвердила повышение отпускных цен на молоко
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru