Александр Серов выступил в подмосковном Железнодорожном в спортивном костюме

Заслуженный артист РФ Александр Серов выступил в подмосковном Железнодорожном в спортивном костюме. Перед началом выступления 70-летний певец пояснил, что пришел не в концертном костюме из-за плохого самочувствия.

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Исполнитель сказал, что у него «случился форс-мажор». По его словам, он «не очень хорошо себя чувствует» и, если наденет пиджак с рубашкой, ему может стать еще хуже. Серов попросил «войти в положение» и пообещал отменить концерт, если кого-то его внешний вид смущает.

Зрители в ответ начали аплодировать и кричать: «Давай!». После этого артист исполнил свои старые хиты «Я люблю тебя до слез», «А может, снова все начать».

Видео выступления Александра Серова в ДК Железнодорожного появилось в телеграм-канале «Радиоточка НСН».


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ФОТО: соцсети
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