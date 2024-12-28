Александр Пушной презентовал метал-кавер на песню «Ночь» Губина

Музыкант и телеведущий Александр Пушной порадовал поклонников метал-кавером на трек «Ночь» Андрей Губина.

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«Да! Я фанат Андрея Губина. Под его песни я тряс всем телом, когда был студентом. И, чтобы сейчас потрясти головой, пришлось запилить… кавер», - говорится в синопсисе к песне.

Ранее Пушной сделал хард-роковый кавер на песню «Металл» из мультфильма «Малышарики».

В беседе с «Радиоточкой НСН» он рассказал, что не мог пройти мимо композиции таким названием, но решил изменить восприятие песни.

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ФОТО: РИА Новости
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