Александр Пушной презентовал метал-кавер на песню «Ночь» Губина
28 декабря 202419:51
Музыкант и телеведущий Александр Пушной порадовал поклонников метал-кавером на трек «Ночь» Андрей Губина.
«Да! Я фанат Андрея Губина. Под его песни я тряс всем телом, когда был студентом. И, чтобы сейчас потрясти головой, пришлось запилить… кавер», - говорится в синопсисе к песне.
Ранее Пушной сделал хард-роковый кавер на песню «Металл» из мультфильма «Малышарики».
В беседе с «Радиоточкой НСН» он рассказал, что не мог пройти мимо композиции таким названием, но решил изменить восприятие песни.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru