Александр Канторов стал триумфатором Конкурса имени Чайковского

Саммит «Большой двадцатки» открывается 28 июня в японской Осаке

РФ-США: отношения хуже, чем когда бы то ни было

Эксперт: на встрече с Путиным от Трампа не стоит ждать ничего, кроме общих фраз

РФ-Япония: прорыв вряд ли возможен