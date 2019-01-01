Музыка
Вторую премию присудили Дмитрию Шишкину из России и японцу Мао Фудзита, третью разделили россияне Алексей Мельников и Константин Емельянов, а также американец Кеннет Броберг.
Александр Канторов стал триумфатором Конкурса имени Чайковского
27 июня23:20
22-летний пианист Александр Канторов из Франции стал обладателем первой премии ХVI Международного конкурса имени П. И. Чайковского, передает ТАСС.
Канторов обучается в частной консерватории в Париже.
Вторую премию присудили Дмитрию Шишкину из России и японцу Мао Фудзита, третью разделили россияне Алексей Мельников и Константин Емельянов, а также американец Кеннет Броберг.
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ТЕГИ:Музыка