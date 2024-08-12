Альбомы группы «Кино» на виниле стали бестселлерами на Wildberries

Второе место в рейтинге заняла ещё одна работа группы «Кино». Это альбом «Группа крови». ТОП-3 замкнул сборник Фрэнка Синатры на трёх винилах «The Platinum Collection».

Также в десятку наиболее востребованных пластинок вошли альбом Адель «30», сборники групп «Сектор Газа» («Вой на луну»), ABBA («Gold»), а также Боба Марли и The Wailers.

Восьмое и девятое место заняли ещё две работы «Кино» - это «Чёрный альбом» и «Последний герой». Замкнул ТОП-10 выпущенный на виниле саундтрек к фильму Квентина Тарантино «Криминальное чтиво».

Отмечается, что за последние 12 месяцев продажи винила на Wildberries увеличились в два раза, а чаще всего заказы на пластинки поступают из Санкт-Петербурга.

Ранее 3% участников предновогоднего соцопроса заявили, что хотели бы получить в подарок от Деда Мороза книги и пластинки, сообщает RT.

