Альбом Марли впервые попал в чарт самых прослушиваемых на стримингах альбомов

Альбом ямайского певца Боба Марли «Legend: The Best of Bob Marley and the Wailers» впервые попал в чарт самых прослушиваемых альбомов Billboard, передает Forbes.

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Альбом расположился на 44 строчке перечня Top Streaming Albums - чарта полноформатных пластинок с наибольшим количеством прослушиваний за неделю в США на стриминговых платформах, таких как Spotify и Apple Music.

По информации Forbes, альбом с избранными треками Марли привлек внимание американцев, поскольку на экраны кинотеатров вышел байопик об артисте «Боб Марли: Одна любовь».

В декабре JAD Records выпустили неизданный трек Боба Марли Selassie Is The Chapel, напоминает RT.

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Фото: соцсети
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