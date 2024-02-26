Альбом Марли впервые попал в чарт самых прослушиваемых на стримингах альбомов

Альбом расположился на 44 строчке перечня Top Streaming Albums - чарта полноформатных пластинок с наибольшим количеством прослушиваний за неделю в США на стриминговых платформах, таких как Spotify и Apple Music.

По информации Forbes, альбом с избранными треками Марли привлек внимание американцев, поскольку на экраны кинотеатров вышел байопик об артисте «Боб Марли: Одна любовь».

В декабре JAD Records выпустили неизданный трек Боба Марли Selassie Is The Chapel, напоминает RT.

