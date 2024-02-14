Племянник Майкла Джексона сыграет певца в байопике

Племянник Майкла Джексона Джафар утвержден на роль певца в предстоящем биографическом фильме, пишет издание The Voice.

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Отмечается, что племянник сильно похож на знаменитого родственника. 27-летний Джафар признался, что воплотить образ дяди на экране для него большая часть.

Режиссером фильма стал Антуан Фукуа. Сценарием занимался Джон Логан. Они пообещали, что картина будет максимальной правдоподобной и отразит темные и светлые стороны жизни исполнителя.

По информации портала Variety, байопик запустили в производство 22 января 2024 года. Релиз запланирован на 18 апреля 2025-го, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: Instagram/michaeljackson
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