Группа «БИ-2» пообещала выпустить четыре альбома за полгода
Участники рок-группы «Би-2» заявили о том, что выпустят четыре альбома за следующие полгода, сообщает InterMedia.
«Последний год мы посвятили работе в студии, и ее результатом станут сразу четыре новых альбома "Би-2". В середине ноября выйдет новый альбом "Аллилуйя", а в конце года — сборник live-мэшапов, в каждой песне которого мы объединим наши электрические и оркестровые выступления», — рассказали музыканты.
По их словам, подробности двух других релизов пока держатся в секрете. Эти альбомы будут анонсированы в январе и марте 2023 года, уточнили участники рок-группы.
Они также добавили, что собираются записать новые работы на средства, собранные при помощи краудфандинга.
Ранее группа «Би-2» опровергла сообщения о «тайном отъезде» из России, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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