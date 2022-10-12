Группа «БИ-2» пообещала выпустить четыре альбома за полгода

По их словам, подробности двух других релизов пока держатся в секрете. Эти альбомы будут анонсированы в январе и марте 2023 года, уточнили участники рок-группы.

Они также добавили, что собираются записать новые работы на средства, собранные при помощи краудфандинга.

Ранее группа «Би-2» опровергла сообщения о «тайном отъезде» из России, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

