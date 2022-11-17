Виталий Милушев презентует песню «Архив»
Победитель музыкальных телевизионных шоу, финалист национального отбора «Евровидение-2012» Виталий Милушев презентует свой новый трек «Архив».
По словам исполнителя, в песне каждый сможет найти отголосок своей истории любви, «заброшенной в архив».
«Каждая фотография, каждое селфи, сделанное нашими гаджетами, это маленькая история, память, которая может тебя радовать, а может сильно ранить», - признался он.
Композиция «Архив» появилась на свет при участии команды SantaSong, чьи хиты исполняют группа «Руки вверх», Григорий Лепс, Полина Гагарина и многие другие известные исполнители.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 380 / сут.
Умерли
391 тыс.+63 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+6 906 / сут.
- Диетолог назвала простые правила для похудения
- Порошенко признался пранкерам в истинной цели Минских соглашений
- Пасечник исключил эвакуацию жителей из ЛНР
- Путин исключил из СПЧ Сванидзе и Каляпина
- Эрдоган: Турция ведет переговоры с Россией о строительстве АЭС в Синопе
- Врио главы ЛНР Пасечник: ВСУ концентрируют технику в направлении республики
- «Нафтогаз» сообщил о подрыве объектов газодобывающей инфраструктуры
- Рестораны «Вкусно — и точка» откроются в Белоруссии 22 ноября
- Пасечник заявил, что под контролем Украины находятся три населенных пункта ЛНР
- Трутнев: весь Дальний Восток России может стать территорией опережающего развития
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru