Виталий Милушев презентует песню «Архив»

Победитель музыкальных телевизионных шоу, финалист национального отбора «Евровидение-2012» Виталий Милушев презентует свой новый трек «Архив».

По словам исполнителя, в песне каждый сможет найти отголосок своей истории любви, «заброшенной в архив».

«Каждая фотография, каждое селфи, сделанное нашими гаджетами, это маленькая история, память, которая может тебя радовать, а может сильно ранить», - признался он.

Композиция «Архив» появилась на свет при участии команды SantaSong, чьи хиты исполняют группа «Руки вверх», Григорий Лепс, Полина Гагарина и многие другие известные исполнители.

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ФОТО: Эльвира Полудницына
ТЕГИ:ПевецПесня
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