Барабанов: Тилль Линдеманн и Rammstein станут нашими кумирами в следующем году

Борис Барабанов: «Группа ABBA выпустила первый за 40 лет студийный альбом, он называется Voyage. И планирует серию шоу в Лондоне, артисты коллектива будут голографические и 10 живых музыкантов. Безусловно, эта история тянет нас в прошлое и одновременно в будущее. В прошлое, потому что очень уж старомодно звучат их новые песни, нет ни одной ноты, в которой слышно было бы, что ABBA хотят звучать по-новому или хотя бы знают о том, что сейчас происходит в музыке. Кроме того, ABBA сейчас продает очень много экземпляров нового альбома на виниле», - резюмировал он.

