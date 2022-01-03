Барабанов: Тилль Линдеманн и Rammstein станут нашими кумирами в следующем году

Музыкальный критик Борис Барабанов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей 2021 года. 

1

Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн отказался от выступления на фестивале «МакЛарин за Родину».

Накануне к музыканту в номер пришли сотрудники полиции, которые вручили ему предписание, запрещающее выступать на фестивале в связи с антиковидными ограничениями. Сам фестиваль в итоге также не состоялся. 

Борис Барабанов: «Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн стал одной из самых ярких персон российского шоу-бизнеса. Мне очень нравится, что происходило с Тиллем в этом году, с одной стороны, он исполнил песню «Любимый город может спать спокойной» на русском языке, эта песня прозвучала в новом фильме про героических летчиках, потом он исполнил ее на Красной Площади. С другой стороны, он все еще человек, который ходит по грани, позволяет себе самые разные и достаточно резкие выходки, снял довольно кровавый клип вместе с певицей Zaz. Судя по всему, и Тилль Линдеманн, и Rammstein станут нашими кумирами в следующем году», - отметил критик. 

2

Группа ABBA выпустила первый за 40 лет студийный альбом

Коллектив также объявил о возобновлении концертной деятельности, но вживую на сцену артисты не вернутся.

Борис Барабанов: «Группа ABBA выпустила первый за 40 лет студийный альбом, он называется Voyage. И планирует серию шоу в Лондоне, артисты коллектива будут голографические и 10 живых музыкантов. Безусловно, эта история тянет нас в прошлое и одновременно в будущее. В прошлое, потому что очень уж старомодно звучат их новые песни, нет ни одной ноты, в которой слышно было бы, что ABBA хотят звучать по-новому или хотя бы знают о том, что сейчас происходит в музыке. Кроме того, ABBA сейчас продает очень много экземпляров нового альбома на виниле», - резюмировал он. 

3

Актёр Алек Болдуин на съёмках фильма «Раст» по случайности застрелил кинооператора Галину Хатчинс.

А также он серьёзно ранил режиссёра фильма Джоэла Соуза.

Борис Барабанов: «Меня лично это событие очень ранило, тронуло и растрогало. Мне кажется, всем нам жалко в этой истории всех: и тех, кто погиб, и тех, кто пострадал, и самого Алека Болдуина. Он хороший актер, и насколько я знаю, замечательный человек, и вот он прошел через такое», - добавил критик.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО:
ТЕГИ:Авторские НовостиРок-музыкаМузыкантыМузыка
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры