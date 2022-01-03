Барабанов: Тилль Линдеманн и Rammstein станут нашими кумирами в следующем году
Музыкальный критик Борис Барабанов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей 2021 года.
Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн отказался от выступления на фестивале «МакЛарин за Родину».
Накануне к музыканту в номер пришли сотрудники полиции, которые вручили ему предписание, запрещающее выступать на фестивале в связи с антиковидными ограничениями. Сам фестиваль в итоге также не состоялся.
Борис Барабанов: «Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн стал одной из самых ярких персон российского шоу-бизнеса. Мне очень нравится, что происходило с Тиллем в этом году, с одной стороны, он исполнил песню «Любимый город может спать спокойной» на русском языке, эта песня прозвучала в новом фильме про героических летчиках, потом он исполнил ее на Красной Площади. С другой стороны, он все еще человек, который ходит по грани, позволяет себе самые разные и достаточно резкие выходки, снял довольно кровавый клип вместе с певицей Zaz. Судя по всему, и Тилль Линдеманн, и Rammstein станут нашими кумирами в следующем году», - отметил критик.
Группа ABBA выпустила первый за 40 лет студийный альбом
Коллектив также объявил о возобновлении концертной деятельности, но вживую на сцену артисты не вернутся.
Борис Барабанов: «Группа ABBA выпустила первый за 40 лет студийный альбом, он называется Voyage. И планирует серию шоу в Лондоне, артисты коллектива будут голографические и 10 живых музыкантов. Безусловно, эта история тянет нас в прошлое и одновременно в будущее. В прошлое, потому что очень уж старомодно звучат их новые песни, нет ни одной ноты, в которой слышно было бы, что ABBA хотят звучать по-новому или хотя бы знают о том, что сейчас происходит в музыке. Кроме того, ABBA сейчас продает очень много экземпляров нового альбома на виниле», - резюмировал он.
Актёр Алек Болдуин на съёмках фильма «Раст» по случайности застрелил кинооператора Галину Хатчинс.
А также он серьёзно ранил режиссёра фильма Джоэла Соуза.
Борис Барабанов: «Меня лично это событие очень ранило, тронуло и растрогало. Мне кажется, всем нам жалко в этой истории всех: и тех, кто погиб, и тех, кто пострадал, и самого Алека Болдуина. Он хороший актер, и насколько я знаю, замечательный человек, и вот он прошел через такое», - добавил критик.
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