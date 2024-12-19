Агент Седоковой заявил, что певица ещё неделю будет в больнице

Она напомнила, что Седокова была госпитализирована после смерти её бывшего мужа, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Состояние певицы тяжёлое.

«Анна под постоянным наблюдением врачей... Неделю она точно пробудет в больнице», - заключила агент Седоковой.

Тело 32-летнего Яниса Тиммы было обнаружено в центре Москвы в ночь на 17 декабря. По предварительной версии, спортсмен свёл счёты с жизнью. После этого Седокова была госпитализирована по настоянию невролога, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».