Агент Седоковой заявил, что певица ещё неделю будет в больнице
Российская певица Анна Седокова по-прежнему находится в больнице. Об этом сайту aif.ru рассказала агент исполнительницы, которую тоже зовут Анна.
Она напомнила, что Седокова была госпитализирована после смерти её бывшего мужа, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Состояние певицы тяжёлое.
«Анна под постоянным наблюдением врачей... Неделю она точно пробудет в больнице», - заключила агент Седоковой.
Тело 32-летнего Яниса Тиммы было обнаружено в центре Москвы в ночь на 17 декабря. По предварительной версии, спортсмен свёл счёты с жизнью. После этого Седокова была госпитализирована по настоянию невролога, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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