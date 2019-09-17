«Аффинаж» - о грядущих концертах: Обещаем зрителям все доступные эмоции

Группа «Аффинаж» готовит новую концертную программу и мини-альбом под названием «Нью-Йорк – Москва». Эм Калинин заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио» и пообещал, что на грядущих концертах зрители получат весь спектр эмоций, услышат новые песни и, конечно, все те композиции, без которых поклонники просто со сцены не отпустят. Подробности – только на НСН.

«Мы всегда очень тщательно подходим к составлению трек-листа для наших концертов, анализируем прошлые шоу, стараемся максимально освежить список композиций и, при этом, не обделить слушателей возможностью послушать то, что ожидают неизменно и всегда. В этот раз мы составили на наш взгляд очень яркую, многогранную программу, охватывающую и олдовые вещи и наши крайние работы и совершенно новые композиции. Еще мы обещаем зрителям все эмоции, которые только способен испытывать человек: от пронзительной нежности до вселенского ужаса, от леденящего отчаяния до всеобъемлющей радости. Мы будем кричать во весь голос и говорить шепотом и о самом важном и о том, что пройдет через несколько секунд», - отметил артист.

Сам мини-альбом «Нью-Йорк – Москва» выходит 19 сентября, а концерты с новой программой пройдут 4 октября в петербургском клубе «Космонавт» и 11 октября в московском концертном зале «Мир».

