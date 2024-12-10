Адвокат DJ Smash раскритиковал блокировку клипа к треку «Новая волна»

По его словам, привлеченные прокуратурой эксперты «постарались не заметить» все дисклеймеры и предупреждения, в том числе «строго 18+», размещённые в начале ролика.

«Там указано: «Все персонажи вымышлены и действия происходят в параллельной вселенной, не воспринимайте все всерьёз». Действия происходят не в храме... Дальше только мультфильмы запрещать, — отметил юрист.

Коблев добавил, что против удовлетворения требований прокуратуры были даже представители Роскомнадзора.

Ранее суд заблокировал клип Моргенштерна и DJ Smash, так как, по данным прокуратуры, он искажает реальные представления о ценностях религии и озвучивает призывы, побуждающие к действиям, угрожающим физическому и психическому здоровью, морально-нравственному состоянию и развитию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

