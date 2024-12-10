Адвокат DJ Smash раскритиковал блокировку клипа к треку «Новая волна»
Решение Колпинского районного суда Санкт-петербурга заблокировать клип на трек рэпера Моргенштерна (признан в РФ иноагентом) и DJ Smash (Андрея Ширмана) «Новая волна» вызывает. Об этом NEWS.ru заявил адвокат диджея Руслан Коблев.
По его словам, привлеченные прокуратурой эксперты «постарались не заметить» все дисклеймеры и предупреждения, в том числе «строго 18+», размещённые в начале ролика.
«Там указано: «Все персонажи вымышлены и действия происходят в параллельной вселенной, не воспринимайте все всерьёз». Действия происходят не в храме... Дальше только мультфильмы запрещать, — отметил юрист.
Коблев добавил, что против удовлетворения требований прокуратуры были даже представители Роскомнадзора.
Ранее суд заблокировал клип Моргенштерна и DJ Smash, так как, по данным прокуратуры, он искажает реальные представления о ценностях религии и озвучивает призывы, побуждающие к действиям, угрожающим физическому и психическому здоровью, морально-нравственному состоянию и развитию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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