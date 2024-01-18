Администрация Владивостока призвала отменить концерт «Ночных снайперов»

На планируемое выступление пожаловалась местная жительница, которая призвала отменить концерты «тех, кто кричит бандеровские лозунги и поливает грязью нашу Родину и Наших Защитников!» В администрации города позицию женщины назвали «понятной и оправданной» и сообщили, что управление культуры направило рекомендацию об отмене концерта.



При этом в ответе чиновников подчеркивается, что лидер группы Диана Арбенина «официально не является иноагентом или релокантом», деятельность ее коллектива не запрещена, в «творческий репертуар соответствует цензуре».

Ранее Арбенина заявила, что её посещали мысли оставить карьеру, получить права на управление самолётом, отправиться в кругосветное путешествие и начать писать книгу, но она решила продолжить дело своей жизни «вопреки всем», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

