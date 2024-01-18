Администрация Владивостока призвала отменить концерт «Ночных снайперов»
Администрация Владивостока рекомендовала организаторам концерта «Ночных снайперов» 27 февраля отменить выступление. Об этом говорится в ответе официального канала Муниципального центра управления администрации Владивостока интернет-пользователю на просьбу запретить концерт рок-группы.
На планируемое выступление пожаловалась местная жительница, которая призвала отменить концерты «тех, кто кричит бандеровские лозунги и поливает грязью нашу Родину и Наших Защитников!» В администрации города позицию женщины назвали «понятной и оправданной» и сообщили, что управление культуры направило рекомендацию об отмене концерта.
При этом в ответе чиновников подчеркивается, что лидер группы Диана Арбенина «официально не является иноагентом или релокантом», деятельность ее коллектива не запрещена, в «творческий репертуар соответствует цензуре».
Ранее Арбенина заявила, что её посещали мысли оставить карьеру, получить права на управление самолётом, отправиться в кругосветное путешествие и начать писать книгу, но она решила продолжить дело своей жизни «вопреки всем», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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