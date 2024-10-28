Адель заявила, что оглохла на левое ухо из-за бактериальной инфекции
Британская певица Адель призналась, что частично потеряла возможность слышать левым ухом. Как пишет The Sun, об этом она заявила на концерте в Лас-Вегасе.
По её словам, причиной недомогания стала «редкая, обитающая в воде бактерия», лечиться от которой очень сложно, и врачам не удалось подобрать правильные антибиотики с первого раза.
«Это самое болезненное, что когда-либо со мной случалось. Это было хуже, чем роды... Бывали моменты, когда мне хотелось попросту отрубить себе ухо», - рассказала Адель.
Исполнительница добавила, что в настоящее время её уже не мучают боли, однако она «слегка оглохла на левое ухо».
Ранее Адель заявила, что в ближайшее время не планирует записывать новые песни, так как она намерена взять перерыв в творческой деятельности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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