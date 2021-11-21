Адель обиделась на журналиста из-за не прослушанного нового альбома и ушла с интервью

Популярная британская певица Адель прервала интервью с австралийским журналистом Мэттом Дорнаном и ушла из-за того, что он не слушал новый альбом «звезды» под названием «30». Об этом пишет The Daily Mail.

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Дорнан прилетел в Лондон ради получасового интервью с певицей и задавал ей много вопросов. Однако, сам не смог ничего не сказать о ее альбоме «30», потому что не слушал диск. Адель рассердилась и ушла.

Из-за инцидента музыкальный лейбл Sony якобы запретил Дорнану публиковать видеозапись с певицей, а руководство канала Channel 7, который планировал показать видео, отстранил журналиста от работы.

Альбом «30» Адель выпустила впервые за шесть лет, в него вошли 12 песен. Главными темами стали материнство и любовь. Сборник вызвал сенсацию на Западе.

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