«7Б» о «Нашествии»: Сказка, трогательная до слез!

Фестиваль «НАШЕСТВИЕ» празднует 20-летие. Четыре дня на трех сценах крупнейшего фестиваля под открытым небом страны выступают как мастодонты рока, так и новички.

Лидер группы «7Б» Иван Демьян рассказал на пресс-конференции НСН на поле фестиваля о своем выступлении на юбилейном «Нашествии».

«Фанаты нас солнечно и грандиозно встретили, с такой отдачей, всегда приятно, когда мы все вместе делаем такую нашу сказку "семьбэшную". Трогательно, даже иногда кадык прибивал, пускал радостную слезу. Нет смысла играть какие-то новинки, когда люди пришли сюда оторваться и услышать знакомые хиты. Но сыграли и новинку - песню "Рок жив". И еще одну совершенно новую песню, которая войдет в наш следующий альбом – "Душа бойца". Это было здорово. Солнце было на сцене и на небе», - заявил он.

Всего с 18 по 21 июля на трёх площадках фестиваля в Большом Завидове Тверской области выступят более 150 артистов. Они исполнят старые композиции и специальные сеты в честь 20-летия «Нашествия». Зрители увидят группы «Би-2», «Мумий Тролль», Гарика Сукaчева, «Дельфина» и многих других.

