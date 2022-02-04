4 февраля прошла 15-летняя годовщина со дня смерти рок-поэта Ильи Кормильцева
15 лет назад, 4 февраля 2007 года, умер основной автор текстов песен группы «Nautilus Pompilius» Илья Кормильцев, сообщает НСН.
Причиной смерти рок-поэта стала злокачественная опухоль позвоночника. Ему было 47 лет.
Илья Кормильцев – поэт, музыкальный критик, переводчик. Он также являлся автором песен групп «Урфин Джюс», «Кунсткамера», «Внуки Энгельса» и «Коктейль».
После смерти стал лауреатом российской национальной премии «Большая книга». В 2016 году ему также посмертно была присуждена Премия хит-парада «Нашего радио» «Чартова дюжина» за вклад в развитие российской рок-музыки.
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