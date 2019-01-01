25/17: В прежнем составе на сцену не вернемся

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» завершилась пресс-конференция на тему: «Последний концерт группы 25/17». 11 июня в Зеленном Театре парка Горького, группа 25/17 отыграет последний большой электрический концерт: минимум лирики, максимум боевиков. И приглашает сжечь лето вместе с ними. Программа носит название «НАШЕ ЛЕТО – БУДЕМ ЖЕЧЬ!»

Солист группы 25/17 Андрей Бледный в беседе с НСН поделился, что коллектив пока не строит никаких планов на громкое возвращение на сцену. Кроме того, по его словам, если музыкантам так и не удастся найти новые грани в своем творчестве, то на сцену они уже не вернутся, как минимум в привычном составе.

«Последний раз, когда мы так поступали, мы записали альбом «Русский подорожник”. Сколько продлится перерыв в этот раз мы не знаем. Будем искать новое звучание. Будем записывать, искать. Если не будем довольны результатом, то ничего выпускать не будет. Уж лучше тогда закончить всю историю на пике и на такой ноте, чем продолжать выпускать похожие друг на друга песни, которые становятся все хуже и хуже. Надо себя перепридумать нам. В прежнем составе группа не вернется. Какие-то изменения точно произойдут в составе», - рассказал музыкант.

Ранее солист группы 25/17 Андрей Бледный в беседе с НСН приоткрыл завесу тайны, что стоит ждать поклонникам на последнем концерте музыкантов в Зеленном Театре 11 июня.

