19, 20 и 21 июля 2019 года в Большом Завидове Тверской области «НАШЕСТВИЕ» отметит круглую дату – 20 лет. За долгий путь развития фестиваля зрителям были представлены практически все самые значимые российские артисты.

НСН пообщалась с постоянными участниками фестиваля группой 25/17 и выяснила, как на их взгляд, «НАШЕСТВИЕ» изменилось за эти годы, и хотят ли музыканты стать космонавтами.

- В этом году фестиваль «НАШЕСТВИЕ» отмечает свое двадцатилетие. Вы уже постоянные участники Главного Приключения Года, как на ваш взгляд, фестиваль меняется, развивается

Антон Завьялов: Людей больше приходит на фестиваль, говорит ли это о развитии фестиваля? Наверное, да. Молодые артисты появляются? Появляются. Говорит ли это о развитии? Наверное, да.

Андрей Бледный: То есть там уже не всем группам по 30-40 лет на сцене, а всего лет по 10-15, это же молодые группы. Это здорово!

- Впервые на фестивале «НАШЕСТВИЕ» вы выступали в 2015 году на сцене НАШЕ 2.0, а уже с 2016 вы постоянные участники ГЛАВНОЙ СЦЕНЫ. И тогда в 2016 году, казалось, что вы нервничаете перед выходом, как сейчас выходите, спокойнее?

Антон Завьялов: В 2016 году перед нашим выступлением на Главной Сцене я очень волновался, потому что надо было выйти перед такой большой аудиторией, и аудитория эта была не нашей привычной, а совершенно другой. Сейчас там уже много наших людей на фестивале, мощная очень поддержка, поэтому волнения перед выходом на сцену уже меньше. Теперь я волнуюсь из-за того, что хочется сделать наше выступление круче, чем было в прошлом году.

- В этом году на «НАШЕСТВИИ» планируется большая выставка-шатер Роскосмоса. И так же на фестивале можно будет записать в отряд космонавтов. Вам это интересно?

Андрей Бледный: Круто, это как космический десант, да? Круто как! Вообще здорово! Я готов записаться в штурмовики. Космические, конечно, войска, да. Но меня не возьмут, наверное… Потому что с бородой скафандр неудобно надевать.

Антон Завьялов: Круто-круто! Если экзоскелет выдадут, я тоже пойду

- Какую программу для Нашествия готовите в этом году?

Андрей Бледный: Мы сыграем песни, которые на НАШЕСТВИИ мы еще не играли: часть будет из нашего, так сказать, уже «золотого фонда» - те песни, от которых нам уже никуда не деться, и будут новые песни в программе.

Антон Завьялов: То есть программа будет динамичная, мощная, и почти без лирики.

- После летних фестивалей, что планируете делать осенью?

Андрей Бледный: Осенью будут концерты нашего сайд-проекта ЛЁД 9 в Москве и Санкт-Петербурге, а так же в других городах, сейчас формируется концертный график. И осенью мы как 25/17 доиграем нашу акустическую программу в городах, где мы еще не были.

- В последний раз как ЛЁД 9 вы выходили на сцену летом 2018 года, что добавиться в программу этой осенью?

Антон Завьялов: Ну, мы придумаем что-нибудь новое хотя бы чуть-чуть. То есть мы не планируем большой полноценный альбом, но новые песни посочинять хотим!

Даты релизов музыканты не назвали, но услышать вживую сайд-проект 25/17 ЛЁД 9 можно будет в Санкт-Петербурге 19 сентября в клубе «Космонавт» и в Москве 27 сентября в ДК Горбунова.

Отметим, что лайн-ап в юбилейный год «НАШЕСТВИЯ» получился внушительный и мощный: всего на «Главной», «НАШЕ 2.0» и на новой сцене «УЛЬТРА» выступят в течение 4-ёх дней более 130 коллективов. Многие из мэтров и новых артистов готовят специальные выступления: «Би-2» отыграют последний концерт тура «Горизонт событий», группировка «Ленинград» проведет свой финальный концерт, «Мумий Тролль» вспомнят главные хиты с альбома «Морская», Глеб Самойлов & The Matrixx выступят с симфоническим оркестром, Гарик Сукачёв даст старт большому юбилейному туру «GO!», «Дельфин» сыграет специальный ночной сет, «Сурганова и оркестр» готовят грандиозное специальное выступление, MORDOR устроит пиротехническое шоу на сцене «Наше 2.0», НЕЙРОМОНАХ ФЕОФАН подготовит специальный ночной сет, 7000$ сыграет полный сет с Дарией Ставрович (СЛОТ) на вокале.

