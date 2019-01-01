«25/17»: Хочется показать себя в разных форматах

Группа «25/17» представила свой новый альбом. Релиз уже можно найти, скачать или послушать бесплатно. И без сюрпризов, как обычно не обошлось. Музыканты активно готовятся выпустить акустику, но сегодняшний релиз разительно отличается от ожидаемой акустической пластинки. Андрей Бледный заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио» и рассказал, что за альбом вышел сейчас. Подробности – только на НСН.

«Рэп-часть – под исключительно электронную музыку. Очень хочется показать себя в разных форматах. Я просто не люблю забегать вперед и лишать людей эмоций. Хочется, чтобы сюрприз оставался сюрпризом»,- подчеркнул артист.

Андрей Бледный добавил, что до выхода акустики осталось совсем немного времени. Правда, дату релиза музыкант не назвал, но посоветовал, не отрываясь, следить за новостями.

