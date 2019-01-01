25/17: «Это действительно наш последний концерт»

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» началась пресс-конференция на тему: «Последний концерт группы 25/17». 11 июня в Зеленном Театре парка Горького, группа 25/17 отыграет последний большой электрический концерт: минимум лирики, максимум боевиков. И приглашает сжечь лето вместе с ними. Программа носит название «НАШЕ ЛЕТО – БУДЕМ ЖЕЧЬ!»

Солист группы 25/17 Андрей Бледный заявил НСН, что информация о последнем концерте группы – правда. Он сообщил, коллектив действительно берет творческий тайм-аут.

«Мы решили отыграть этот концерт и взять паузу на неопределенный срок. На какое-то, скорее всего, продолжительное время это будет действительно наш последний сольный большой живой концерт. Сказали об этом нашему менеджменту и организаторам этого концерта в Зеленом театре. У нас будут акустические концерты, какое-то количество нам еще надо будет отыграть. Будем играть наши спектакли», -рассказал он.

Ранее группа «25/17» представила долгожданную акустическую пластинку. Этот альбом стал второй частью из обещанных музыкантами релизов с названием «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». Так коллектив решил праздновать шестнадцатилетние своей группы. В эфире НАШЕГО радио Андрей Бледный рассказал, почему акустическая пластинка «25/17» так долго не выходила. Подробности – только на НСН.



