25/17: «Экстремистские песенки» нравятся людям в штатском

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» идет пресс-конференция на тему: «Последний концерт группы 25/17». 11 июня в Зеленном Театре парка Горького, группа 25/17 отыграет последний большой электрический концерт: минимум лирики, максимум боевиков. И приглашает сжечь лето вместе с ними. Программа носит название «НАШЕ ЛЕТО – БУДЕМ ЖЕЧЬ!»

Солист группы 25/17 Антон Завьялов в беседе с НСН заявил, что дело не в экстремистких песнях, а в том, кто слушает эту музыку.

«Просто песенки попадают в список не из-за текстов, а из-за того, кто слушал эти песенки, на чьих страничках в соцсетях они были обнаружены. Никакого отношения смысл песен, содержание не имеет к этому отношения», - рассказал музыкант.

Солист группы 25/17 Андрей Бледный в беседе с НСН предположил, что борьба с некоторыми песнями из творчества, а также вешание ярлыков на их творчество происходит по необъективным причинам. По его словам, борьба с музыкой коллектива – способ продвижения по службе.

«Все это происходило всегда в регионах. Я общался на эту тему с разными людьми. Сложилось у меня впечатление, что просто людям на местах нужно оправдывать свою зарплату, надо бороться экстремизмом. А какой вот в Сыктывкаре экстремизм? Поэтому надо ловить песенки и сажать их в тюрьму. Это очень просто. Это можно делать, не выходя из кабинета, отправлять потом отчеты в Москву. Получать потом зарплату и, возможно, даже повышение за свое рвение. Мы всегда узнавали об этом постфактум. Не видели ни разу никаких экспертиз. Это обычно карманные эксперты принимают решения, насколько я знаю. Мы как-то особо никогда не расстраивались, всегда относились к этому с юмором, хотя я знаю случаи, когда не просто штрафовали людей за это, а задерживали. Все не очень было весело у этих людей», - рассказал Бледный.

Антон Завьялов также поделился, что нередко на концертах бывают случаи, когда их выступления остаются не без внимания правоохранительных органов.

«Иногда просто подходят организаторы и предупреждают нас, что сегодня на концерте люди в штатском в количестве нескольких человек. Я думаю, что эти люди на самом деле очень даже хотели бы послушать песенки, которые запретили органы. Может, быть, они даже являются их любимыми. Не исключено», - заключил он.

Ранее группа «25/17» представила свой новый альбом. Релиз можно найти, скачать или послушать бесплатно. Андрей Бледный заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио» и рассказал, что за альбом вышел сейчас. Подробности – только на НСН.



