18-й сезон джаза в Коктебеле посетило 7 тысяч зрителей
В Коктебеле завершился фестиваль Koktebel Jazz Party-2020. 18-й сезон джаза прошел при информационной поддержке Радио JAZZ (89.1 FM).
В течение трех дней, с 21 по 23 августа, артистический поселок, давший название фестивалю, превратился в концертный зал под открытым небом. Порядка семи тысяч зрителей посмотрело выступления артистов на Главной и Волошинской сценах. Для создания неповторимой атмосферы праздника джаза на открытом воздухе организаторы KJP-2020 привезли и смонтировали двадцать тонн звукового и светового оборудования мощностью в тысячи киловатт.
Обращаясь к музыкантам и зрителям на закрытии Koktebel Jazz Party, его основатель, председатель оргкомитета фестиваля, генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев поблагодарил всех, «кто, несмотря на все обстоятельства, проявил верность Koktebel Jazz Party». «Мы сделали это. Я просто счастлив», - отметил он.
Для обеспечения безопасности, как участников фестиваля, так и его зрителей, оргкомитетом были соблюдены все необходимые санитарные требования Роспотребнадзора по коронавирусу.
«Мы расставили стулья, просили садиться через одного. Маски, санитайзеры, ограничения. Но, тем не менее, получился колоссальный праздник, по которому мы все соскучились. Это восемнадцатый фестиваль уже, пропустить совершеннолетие было совершенно невозможно», - сказал Киселев.
Вечером 21 августа фестиваль открыл большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова, ансамбль бразильского джаза Esh, Manka Groove и звездный ансамбль Якова Окуня с участием Ларисы Долиной и Хиблы Герзмавы.
Несмотря на ограничения в связи с коронавирусом, фестиваль подтвердил статус международного: в первый день по прямой трансляции из Лос-Анджелеса выступил коллектив Dave Yaden Band в рамках ставшей традиционной программы «Джаз со скоростью света».
В субботний вечер выступила группа Wild Brass, народный артист России Игорь Скляр с группой Jazz Classic Community, Анастасия Лютова и ее состав «Лютый бенд», завершила второй день группа «Моральный кодекс» и ее фронтмен Сергей Мазаев.
В третий, финальный день фестиваля первыми выступили трио Даниила Крамера, Chetmen, группа Игоря Бриля Bril Family с участием вокалистки Мариам Мерабовой. Одну композицию совместно с группой арт-директора фестиваля Сергея Головни SG Big Band, завершившей концерты в рамках KJP-2020, на фортепиано исполнила 10-летняя Варя Киселева.
Фестиваль Koktebel Jazz Party-2021 пройдет с 20 по 22 августа.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
971 тыс.+4 676 / сут.
Умерли
16 683+115 / сут.
Выздоровели
786 тыс.+6 403 / сут.
- Украина закроет границу для иностранцев до конца сентября
- Собчак второй год подряд возглавила список самых богатых блогеров
- В РПЦ объяснили смену главы Белорусской церкви
- В Вологде горит ликеро-водочный завод
- В Москве объявили «желтый» уровень опасности погоды
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru