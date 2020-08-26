18-й сезон джаза в Коктебеле посетило 7 тысяч зрителей

Для обеспечения безопасности, как участников фестиваля, так и его зрителей, оргкомитетом были соблюдены все необходимые санитарные требования Роспотребнадзора по коронавирусу.

«Мы расставили стулья, просили садиться через одного. Маски, санитайзеры, ограничения. Но, тем не менее, получился колоссальный праздник, по которому мы все соскучились. Это восемнадцатый фестиваль уже, пропустить совершеннолетие было совершенно невозможно», - сказал Киселев.

Вечером 21 августа фестиваль открыл большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова, ансамбль бразильского джаза Esh, Manka Groove и звездный ансамбль Якова Окуня с участием Ларисы Долиной и Хиблы Герзмавы.

Несмотря на ограничения в связи с коронавирусом, фестиваль подтвердил статус международного: в первый день по прямой трансляции из Лос-Анджелеса выступил коллектив Dave Yaden Band в рамках ставшей традиционной программы «Джаз со скоростью света».

В субботний вечер выступила группа Wild Brass, народный артист России Игорь Скляр с группой Jazz Classic Community, Анастасия Лютова и ее состав «Лютый бенд», завершила второй день группа «Моральный кодекс» и ее фронтмен Сергей Мазаев.

В третий, финальный день фестиваля первыми выступили трио Даниила Крамера, Chetmen, группа Игоря Бриля Bril Family с участием вокалистки Мариам Мерабовой. Одну композицию совместно с группой арт-директора фестиваля Сергея Головни SG Big Band, завершившей концерты в рамках KJP-2020, на фортепиано исполнила 10-летняя Варя Киселева.

Фестиваль Koktebel Jazz Party-2021 пройдет с 20 по 22 августа.

