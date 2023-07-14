«Свежак в фолк-музыке!»: Группа «ХВОЯ» из Пензы мчит на гала-концерт «Молодых ветров»
Лидер группы Анна Малянова в эфире НСН заявила, что с нетерпением ждет конкурса и пообещала удивить зрителей фолк-роком.
Финалист конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра», лидер группы «ХВОЯ» Анна Малянова в интервью НСН заявила, что коллектив является самым настоящим свежим ветром в фолк-музыке, так как смешивают ее с другими популярными жанрами.
Финальный гала-концерт конкурса пройдет 5 августа на площадке столичного клуба «Урбан» в пространстве Дизайн-завода «Флакон».
«Уверенности в проходе в финал было не так много, так как о конкурсе знали нескольких хороших музыкантов, которые тоже подавали заявку. Но узнав результаты отбора, поняли, что нам бояться нечего, мы крутые, оригинальные, запоминающиеся исполнители! Если нас выбрали, значит, мы актуальны и наша музыка прекрасна! Мы безумно рады новой страничке в нашей жизни. Ждем и верим в победу, готовы идти до конца. Ну и, конечно же, новые знакомства. Хотим увидеть работу со сцены других музыкантов, их работы. Хотим зарядиться и получить новые знания. И, конечно же, услышать мнение экспертов о нашей работе. Другим финалистам желаем сил, энергии и никогда не сдаваться!» - сказала музыкант.
Она рассказала, что «ХВОЯ» исполняет фолк, при этом соединяя его с роком. Певица подчеркнула, что группа с нетерпением ждет начала гала-концерта «Молодых ветров».
«Мы - самый настоящий свежий ветер в жанре фолка! Мы соединяем его с поп-музыкой, драм-н-бейсом и роком. Нашему коллективу всего лишь два года, но за это время мы сделали три сольных концерта, два из которых проходили в нашем родном городе Пензе, а третий уже в покоренной Москве. Мы участвовали во многих фестивалях, где являлись как участниками, так и хедлайнерами. Теперь ожидаем встречи с конкурсом «Молодые ветра» и верим, что все будет на высоте», - добавила финалистка.
По итогам финала Всероссийского музыкального молодежного конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» профессиональное жюри выберет из 50 финалистов пятерых победителей. Молодые музыканты отправятся вместе со звездными наставниками в гастрольный тур по восьми федеральным округам России, запишут свои композиции в одной из лучших звукозаписывающих студий Москвы для выпуска виниловой пластинки, а также получат шанс попасть в эфир «НАШЕго Радио».
Конкурс реализуется при поддержке президентского Фонда культурных инициатив, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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