«Свежак в фолк-музыке!»: Группа «ХВОЯ» из Пензы мчит на гала-концерт «Молодых ветров»

Финалист конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра», лидер группы «ХВОЯ» Анна Малянова в интервью НСН заявила, что коллектив является самым настоящим свежим ветром в фолк-музыке, так как смешивают ее с другими популярными жанрами.

Финальный гала-концерт конкурса пройдет 5 августа на площадке столичного клуба «Урбан» в пространстве Дизайн-завода «Флакон».

«Уверенности в проходе в финал было не так много, так как о конкурсе знали нескольких хороших музыкантов, которые тоже подавали заявку. Но узнав результаты отбора, поняли, что нам бояться нечего, мы крутые, оригинальные, запоминающиеся исполнители! Если нас выбрали, значит, мы актуальны и наша музыка прекрасна! Мы безумно рады новой страничке в нашей жизни. Ждем и верим в победу, готовы идти до конца. Ну и, конечно же, новые знакомства. Хотим увидеть работу со сцены других музыкантов, их работы. Хотим зарядиться и получить новые знания. И, конечно же, услышать мнение экспертов о нашей работе. Другим финалистам желаем сил, энергии и никогда не сдаваться!» - сказала музыкант.