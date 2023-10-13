«Отличники и Кулясов»: «АнимациЯ» выступит с «Молодыми Ветрами» в Нижнем Новгороде

«Сегодня в Нижнем Новгороде совершенно бесплатно мы участвуем в мероприятии, которое посвящено выпускникам, отличникам конкурса «Молодые Ветра». Я с удовольствием сыграю вместе с ними сет на сцене, а вас всех приглашаю на это посмотреть», - сказал собеседник НСН.

Победители конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» группа «КРОУ», «TOBE», «Саша Балог», «Ширли Мырли» и Маргарита Нащёкина в рамках своего гастрольного тура по восьми федеральным округам России уже посетили Красноярск, Владивосток и Екатеринбург. На этой неделе молодые музыканты выступят в Липецке 11 октября, в Нижнем Новгороде - 13 октября, а в Санкт-Петербурге - 15 октября.



Все подробности о концертном туре победителей конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые ветра» можно узнать на сайте молодыеветра.рф, а также в группе конкурса ВКонтакте.



Конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» реализуется при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив.

