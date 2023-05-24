«С корабля на бал!»: Участник «Молодых Ветров» Гена Инженерский пишет музыку только в океане
Полярник Артем Денисов рвется с корабля на Главное приключение года с мелодичными и душевными песнями прямиком из вод Арктики.
Всероссийский музыкальный конкурс для молодых исполнителей «Молодые Ветра» получил уже больше 3200 заявок. Гена Инженерский рассказал о музыкальном стиле, процессе создания песен на борту корабля, а также поделился планами на будущее.
«Сейчас живу в Санкт-Петербурге, родом из Оренбургской области. Музыкой занимаюсь лет десять. Развиваю свой сольный проект «Гена Инженерский» - это мой творческий псевдоним. А зовут меня Артем Денисов. Играю инди-поп с преобладанием акустики и элементами рока», - рассказал Артем.
Музыкант рассказал о своей профессии, а также раскрыл секрет создания треков в экстремальных условиях.
«Это свежий проект, я его запустил 20 марта этого года. Первую песню «Спутник» я уже выпустил, 2 июня выйдет вторая песня. Я мореплаватель, полярник. Работаю на судне в Арктике. Летом – в Китай, зимой – в Европу. Я всю музыку сочиняю только на борту – там приходит вдохновение. Я и записываюсь на судне, и свожу, и делаю мастеринг там же. У нас есть для этого все необходимое. Закаты, рассветы, море, льды – все это вдохновляет на мечтательное, приключенческое, душевное творчество», - добавил конкурсант.
Он признался, что был бы рад в дальнейшем связать свою жизнь с музыкой.
«О конкурсе мне рассказал мой вокальный преподаватель. Как только узнал, сразу подал заявку. Я хочу реализоваться как музыкант, пишу очень много. Хочу строить музыкальную карьеру. Планирую выйти на профессиональный уровень, заявить о себе в новом формате новым творчеством», - поделился планами на будущее музыкант.
Артем пожелал участникам конкурса «Молодые Ветра» творческих успехов, индивидуальности, и делать ту музыку, которая нравится им самим.
Познакомиться с творчеством артиста и посмотреть клип на песню «Спутник», записанный на борту арктического газовоза, можно тут.
Всероссийский музыкальный конкурс «Молодые Ветра» стартовал 3 апреля, прием заявок продлится до 15 июня включительно. Принять участие в конкурсе может практически любой житель России в возрасте от 18 до 35 лет, при этом не имеет значения, состоит артист в группе или выступает самостоятельно, напоминает «Радиоточка НСН».
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