«С корабля на бал!»: Участник «Молодых Ветров» Гена Инженерский пишет музыку только в океане

Всероссийский музыкальный конкурс для молодых исполнителей «Молодые Ветра» получил уже больше 3200 заявок. Гена Инженерский рассказал о музыкальном стиле, процессе создания песен на борту корабля, а также поделился планами на будущее.

«Сейчас живу в Санкт-Петербурге, родом из Оренбургской области. Музыкой занимаюсь лет десять. Развиваю свой сольный проект «Гена Инженерский» - это мой творческий псевдоним. А зовут меня Артем Денисов. Играю инди-поп с преобладанием акустики и элементами рока», - рассказал Артем.

Музыкант рассказал о своей профессии, а также раскрыл секрет создания треков в экстремальных условиях.

«Это свежий проект, я его запустил 20 марта этого года. Первую песню «Спутник» я уже выпустил, 2 июня выйдет вторая песня. Я мореплаватель, полярник. Работаю на судне в Арктике. Летом – в Китай, зимой – в Европу. Я всю музыку сочиняю только на борту – там приходит вдохновение. Я и записываюсь на судне, и свожу, и делаю мастеринг там же. У нас есть для этого все необходимое. Закаты, рассветы, море, льды – все это вдохновляет на мечтательное, приключенческое, душевное творчество», - добавил конкурсант.

Он признался, что был бы рад в дальнейшем связать свою жизнь с музыкой.