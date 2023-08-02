Прямиком из Симферополя: Сергей Никитин зажжет финал «Молодых ветров» народным роком

Финалист конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» Сергей Никитин из группы «Компания» рассказал в эфире НСН, что с нетерпением ждет выступления на большой сцене с профессионалами. 

Финалист конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» Сергей Никитин признался в интервью НСН, что он и музыканты группы «Компания» очень обрадовались проходу в финал. Он также рассказал, что по итогам конкурса хочет получить бесценный опыт выступления на большой сцене и познакомиться с интересными людьми.

Выступление Сергея и других молодых артистов состоится уже 5 августа на площадке столичного клуба «Урбан» в пространстве дизайн-завода «Флакон». Вход бесплатный для всех желающих. Специальными гостями мероприятия станут «UMA2RMAN», «Эпидемия», Иван Демьян и «7Б», а также группа «Casual».

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«Мы из города Симферополь. Группа играет в стиле народный лирический рок. Когда узнали, что прошли в финал, то очень обрадовались (говорю голосом Али Баба из "Джентльменов Удачи", когда он читал письмо). Выступаем мы в Крыму, группе три года, но в музыке мы больше 20 лет. Конкурс "Молодые ветра" для меня и для нас – это возможность познакомиться с новыми людьми, возможность найти новых друзей. Это интересный опыт работы на большой сцене с профессионалами! Желаем всем участникам удачи!», - сказал музыкант.

Профессиональное жюри выберет пять победителей из 50 финалистов, которые получат возможность записать композиции для виниловой пластинки в одной из лучших столичных студий звукозаписи. После этого лучшие музыканты отправятся в гастрольный тур по восьми федеральным округам России, а их песни прозвучат в ротации «НАШЕго Радио».

Конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» проходит при поддержке президентского Фонда культурных инициатив, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Сергей Никитин
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