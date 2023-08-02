Прямиком из Симферополя: Сергей Никитин зажжет финал «Молодых ветров» народным роком

Финалист конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» Сергей Никитин признался в интервью НСН, что он и музыканты группы «Компания» очень обрадовались проходу в финал. Он также рассказал, что по итогам конкурса хочет получить бесценный опыт выступления на большой сцене и познакомиться с интересными людьми.

Выступление Сергея и других молодых артистов состоится уже 5 августа на площадке столичного клуба «Урбан» в пространстве дизайн-завода «Флакон». Вход бесплатный для всех желающих. Специальными гостями мероприятия станут «UMA2RMAN», «Эпидемия», Иван Демьян и «7Б», а также группа «Casual».