На конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» пришло более 3 тысяч заявок
Число заявок на конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» превысило 3 тысячи, сообщили НСН организаторы.
Среди участников конкурса – исполнители и музыкальные коллективы из разных регионов России, а также из Молдавии, Белоруссии, Казахстана.
Победителей конкурса выберут слушатели и профессиональное жюри. Лучшие из лучших выступят на фестивале «НАШЕСТВИЕ 2023» в Калужской области, попадут в ротацию «НАШЕго Радио» и отправятся на гастроли по стране с виниловой пластинкой своих песен.
Прием заявок продолжается до 15 июня, подробности и условия участия - на сайте молодыеветра.рф.
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