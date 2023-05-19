На конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» пришло более 3 тысяч заявок

Победителей конкурса выберут слушатели и профессиональное жюри. Лучшие из лучших выступят на фестивале «НАШЕСТВИЕ 2023» в Калужской области, попадут в ротацию «НАШЕго Радио» и отправятся на гастроли по стране с виниловой пластинкой своих песен.

Прием заявок продолжается до 15 июня, подробности и условия участия - на сайте молодыеветра.рф.

