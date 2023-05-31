На конкурс «Молодые Ветра» пришло более 3,5 тысяч заявок

Число заявок на конкурс «Молодые Ветра» превысило 3,5 тысячи, сообщили НСН организаторы.

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Прием заявок на всероссийский музыкальный конкурс «Молодые Ветра» стартовал 3 апреля. Среди участников конкурса – сольные исполнители и группы из разных уголков России, а также из Молдавии, Белоруссии и Казахстана.

Исполнители сразятся за право выступить на «Главном Приключении Года», которое пройдет с 4 по 6 августа в Калужской области. Лучшие песни конкурсантов прозвучат в эфире «НАШЕго Радио», а победители отправятся в гастрольный тур с новой виниловой пластинкой собственных песен.

Подать заявку на конкурс можно до 12 июня, подробности и условия участия - на сайте молодыеветра.рф.

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ФОТО: НСН
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