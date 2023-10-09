Группа «АнимациЯ» выступит в трех городах тура победителей «Молодых Ветров»

Вместе с Маргаритой Нащёкиной, «Ширли Мырли», «Сашей Балог», «TOBE» и «КРОУ» в трех городах тура выступит Константин Кулясов и группа «АнимациЯ». Вход на концерты свободный, 12+.



Ранее на финальном гала-концерте 5 августа в Москве были определены 5 победителей конкурса, которые получили ценные призы: уникальные гитары, возможность записать свою музыкальную композицию в профессиональной студии звукозаписи, издать виниловую пластинку, приглашение выступить на фестивале «Таврида. Арт», но, самое главное, отправиться в гастрольный тур и возможность попасть в ротацию на «НАШЕм Радио».



Все подробности о концертном туре победителей конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые ветра» можно узнать на сайте молодыеветра.рф, а также в группе конкурса ВКонтакте.



Конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» реализуется при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив.

