Группа «АнимациЯ» выступит в трех городах тура победителей «Молодых Ветров»
Победители Всероссийского музыкального конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» в рамках своего гастрольного тура по восьми федеральным округам России посетят Липецк, Нижний Новгород и Санкт-Петербург уже на этой неделе. Так, концерт в Липецке состоится 11 октября, в Нижнем Новгороде - 13 октября, а в Санкт-Петербурге - 15 октября.
Вместе с Маргаритой Нащёкиной, «Ширли Мырли», «Сашей Балог», «TOBE» и «КРОУ» в трех городах тура выступит Константин Кулясов и группа «АнимациЯ». Вход на концерты свободный, 12+.
Ранее на финальном гала-концерте 5 августа в Москве были определены 5 победителей конкурса, которые получили ценные призы: уникальные гитары, возможность записать свою музыкальную композицию в профессиональной студии звукозаписи, издать виниловую пластинку, приглашение выступить на фестивале «Таврида. Арт», но, самое главное, отправиться в гастрольный тур и возможность попасть в ротацию на «НАШЕм Радио».
Все подробности о концертном туре победителей конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые ветра» можно узнать на сайте молодыеветра.рф, а также в группе конкурса ВКонтакте.
Конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» реализуется при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив.
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