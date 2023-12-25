Для победителей и финалистов «Молодых Ветров» записали виниловые пластинки
Организаторы Всероссийского музыкального конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» записали виниловые пластинки для победителей и финалистов конкурса.
На стороне "А" записаны треки Маргариты Нащекиной, "Ширли-Мырли", Саши Балог, ТОВЕ и КРОУ. А сторона "В" порадует слушателей песнями артистов Nafa, "Веснушка", Red Guitar Pick, GorillaGun и ГАФТ.
Всероссийский музыкальный конкурс «Молодые ветра» завершился 5 августа, на финальном гала-концерте в московском клубе «Урбан» были выбраны пять победителей: Маргарита Нащекина, «Ширли-Мырли», «Саша Балог», TOBE, «КРОУ». Музыканты отправились в гастрольный тур по восьми городам страны и дали большие концерты вместе с хeдлайнерами, группами «ГУДТАЙМС», «Анимация», Александром Ф. Скляром и коллективом «Ва-Банкъ».
Конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» реализуется при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив.
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