Для победителей и финалистов «Молодых Ветров» записали виниловые пластинки

На стороне "А" записаны треки Маргариты Нащекиной, "Ширли-Мырли", Саши Балог, ТОВЕ и КРОУ. А сторона "В" порадует слушателей песнями артистов Nafa, "Веснушка", Red Guitar Pick, GorillaGun и ГАФТ.

Всероссийский музыкальный конкурс «Молодые ветра» завершился 5 августа, на финальном гала-концерте в московском клубе «Урбан» были выбраны пять победителей: Маргарита Нащекина, «Ширли-Мырли», «Саша Балог», TOBE, «КРОУ». Музыканты отправились в гастрольный тур по восьми городам страны и дали большие концерты вместе с хeдлайнерами, группами «ГУДТАЙМС», «Анимация», Александром Ф. Скляром и коллективом «Ва-Банкъ».

Конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» реализуется при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив.

