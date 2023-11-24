Для финалистов «Молодых ветров» Red Guitar Pick сняли клип «Забыто насовсем»

«Среди вереницы призов финалистам и победителям конкурса "Молодые ветра" была обещана съемка клипа. Мы держим свое слово, и готовы показать вам свежеснятый клип для группы Red Guitar Pick», — отмечается в сообщении.

Ролик доступен в группе «Молодые ветра» в соцсети «ВКонтакте», а также на YouTube-канале конкурса.

Всероссийский музыкальный конкурс «Молодые ветра» завершился 5 августа, на финальном гала-концерте в московском клубе «Урбан» были выбраны пять победителей: Маргарита Нащекина, «Ширли-Мырли», Саша Балог, TOBE, КРОУ. Музыканты отправились в гастрольный тур по восьми городам страны и дали большие концерты вместе с хeдлайнерами, группами «ГУДТАЙМС», «Анимация», Александром Ф. Скляром и коллективом «Ва-Банкъ». Песни финалистов «Молодых ветров» прозвучат в ротации «НАШЕго Радио».

