Для финалистов «Молодых ветров» Red Guitar Pick сняли клип «Забыто насовсем»
Симферопольская группа Red Guitar Pick, финалист конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра», выпустила клип на песню «Забыто насовсем». Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
«Среди вереницы призов финалистам и победителям конкурса "Молодые ветра" была обещана съемка клипа. Мы держим свое слово, и готовы показать вам свежеснятый клип для группы Red Guitar Pick», — отмечается в сообщении.
Ролик доступен в группе «Молодые ветра» в соцсети «ВКонтакте», а также на YouTube-канале конкурса.
Всероссийский музыкальный конкурс «Молодые ветра» завершился 5 августа, на финальном гала-концерте в московском клубе «Урбан» были выбраны пять победителей: Маргарита Нащекина, «Ширли-Мырли», Саша Балог, TOBE, КРОУ. Музыканты отправились в гастрольный тур по восьми городам страны и дали большие концерты вместе с хeдлайнерами, группами «ГУДТАЙМС», «Анимация», Александром Ф. Скляром и коллективом «Ва-Банкъ». Песни финалистов «Молодых ветров» прозвучат в ротации «НАШЕго Радио».
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