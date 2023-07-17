«Делаем жаришку!»: Группа GorillaGun возьмет своё в финале «Молодых ветров»

Лидер группы Андрей в эфире НСН отметил, что ее дерзкие и бескомпромиссные участники удивят всех зрителей конкурса «обезьяньим» вайбом. 

Финалист конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра», лидер группы GorillaGun Андрей в интервью НСН заявил, что был уверен в выходе коллектива в финал. Он отметил, что группа играет «настоящую жаришку».

Гала-концерт конкурса пройдет 5 августа на площадке столичного клуба «Урбан» в пространстве Дизайн-завода «Флакон».

«Когда узнали, что прошли в финал, никак не отреагировали, потому что изначально знали, что возьмем свое, ведь мы делаем настоящую жаришку. От финала ждем хаос и мясорубку. 8 минут на выступление, 50 коллективов. Но именно в таких условиях нам будет комфортно. В финале будем кайфовать. Может быть, постараемся обзавестись нужными знакомствами и на следующий год расширить географию фестивалей, в которых принимаем участие. Мы планируем надрать всем задницы», - сказал музыкант.

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Лидер группы отметил, что ее дерзкие и бескомпромиссные участники удивят всех зрителей конкурса «обезьяньим» вайбом.

«Мы вечно недовольные, дерзкие и бескомпромиссные, как отморозок в вечерней подворотне, но эстетичные и осмысленные. Мы свежи и актуальны. Обозначить стилистические рамки нашей музыки вряд ли получится. Важен вайб, который мы создаем. Обезьяний по форме и тараканий по сути. Остальное не интересно», - добавил он.

По итогам финала Всероссийского музыкального молодежного конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» профессиональное жюри выберет из 50 финалистов пятерых победителей. Молодые музыканты отправятся вместе со звездными наставниками в гастрольный тур по восьми федеральным округам России, запишут свои композиции в одной из лучших звукозаписывающих студий Москвы для выпуска виниловой пластинки, а также получат шанс попасть в эфир «НАШЕго Радио».

Конкурс реализуется при поддержке президентского Фонда культурных инициатив, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Александр Итальянцев
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