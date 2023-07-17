«Делаем жаришку!»: Группа GorillaGun возьмет своё в финале «Молодых ветров»

Финалист конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра», лидер группы GorillaGun Андрей в интервью НСН заявил, что был уверен в выходе коллектива в финал. Он отметил, что группа играет «настоящую жаришку».

Гала-концерт конкурса пройдет 5 августа на площадке столичного клуба «Урбан» в пространстве Дизайн-завода «Флакон».

«Когда узнали, что прошли в финал, никак не отреагировали, потому что изначально знали, что возьмем свое, ведь мы делаем настоящую жаришку. От финала ждем хаос и мясорубку. 8 минут на выступление, 50 коллективов. Но именно в таких условиях нам будет комфортно. В финале будем кайфовать. Может быть, постараемся обзавестись нужными знакомствами и на следующий год расширить географию фестивалей, в которых принимаем участие. Мы планируем надрать всем задницы», - сказал музыкант.