«Зенит» победил «Спартак» и сыграет с «Химками» в финале кубка России

Футболисты петербургского «Зенита» одержали победу над московским «Спартаком» в полуфинале Олимп Кубка России. Воскресный матч в северной столице завершился со счётом 2:1 в пользу местного клуба, все голы были забиты в первом тайме.

Теперь в финале турнира «Зенит» сыграет с подмосковными «Химками» Сергея Юрана. Ранее «Химки», которые по итогам этого сезона вышли в РФПЛ, в другом кубковом полуфинале обыграли команду премьер-лиги «Урал» со счётом 3:1, отмечает «Газета.ру».

Финал кубка пройдёт в Екатеринбурге 25 июля.

