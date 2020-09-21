Заксобрание Новосибирской области провело первое совещание нового созыва
В заксобрании Новосибирской области 21 сентября прошло первое совещание депутатов седьмого созыва. В нем приняли участие депутаты, избранные на выборах 11-13 сентября.
«Я рад приветствовать вас сегодня в этом зале, на совещании вновь избранных депутатов законодательного собрания. Рад приветствовать своих коллег, вновь получивших поддержку своих избирателей, а значит, и получивших соответствующую оценку своей работы в шестом созыве. И рад приветствовать наших коллег, которые впервые избраны депутатами законодательного собрания», - обратился к коллегам председатель новосибирского заксобрания Андрей Шимкив.
По его словам, 29 депутатов впервые избрались в региональный парламент. Шимкив подчеркнул, что в новом созыве «сохранен баланс молодости и опыта».
«Во вновь избранном депутатском корпусе до 35 лет – 7 человек, с 35 до 60 лет – 43, старше 60 – 26 человек», - пояснил спикер заксобрания.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в приветственном слове новому созыву заксобрания отметил, что избирательный период был особенно напряженный, приходилось учитывать ограничения из-за пандемии коронавируса.
«Вместе с вами как непосредственный участник избирательной кампании я почувствовал всю концентрацию проблем, ожиданий и надежд жителей нашего региона на лучшую жизнь, на развитие Новосибирской области. Уверен, что мы сможем эти проблемы решить, а ожидания оправдать», - заявил Травников.
Депутаты заксобрания назначили первую сессию на 25 сентября.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+6 196 / сут.
Умерли
19 489+71 / сут.
Выздоровели
912 тыс.+2 616 / сут.
- Внедорожник сбил пешеходов в центре Москвы
- ООН выяснила, чего боятся люди во всем мире
- «Роскосмос» оценил вероятность падения на Землю частей спутника «Монитор-Э»
- В Госдуме предложили ужесточить правила пользования каршерингом
- Владимир Путин повысил оклады судей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru