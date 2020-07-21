Захвативший заложников преступник в Луцке обстрелял дрон СБУ

Захвативший автобус с пассажирами в Луцке преступник обстрелял беспилотник Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом, как передает «Интерфакс», сообщил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Он отметил, что после выстрелов злоумышленник выбросил из автобуса неустановленный предмет, который взорвался.

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По словам Геращенко, террорист в автобус никого не впускает и не выпускает из него, а также не позволяет передать заложникам еду и воду.

В свою очередь глава украинского МВД Арсен Аваков сообщил, что сейчас идут переговоры правоохранителей со злоумышленником и его родственниками.

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Фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7
ТЕГИ:СБУЗаложникиУкраина
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