Захвативший заложников преступник в Луцке обстрелял дрон СБУ

Захвативший автобус с пассажирами в Луцке преступник обстрелял беспилотник Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом, как передает «Интерфакс», сообщил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Он отметил, что после выстрелов злоумышленник выбросил из автобуса неустановленный предмет, который взорвался.