Ветеран «Альфы»: нужны переговоры с захватчиком заложников в Луцке
Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в эфире НСН объяснил, нужно ли было ехать в Луцк главе украинского МВД Арсену Авакову.
Глава украинского МВД Арсен Аваков отправился в Луцк, где вооруженный автоматическим оружием и гранатами мужчина захватил автобус. Министр будет на месте координировать действия подразделений.
Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в эфире НСН объяснил, нужно ли было Авакову ехать в Луцк.
«Украина – страна специфическая. Для Авакова это вариант поднятия своего имиджа, это чисто политический ход. Не думаю, что была необходимость его появления. На Украине сейчас находится большое количество «отморозков», поэтому меня не удивляет, что это произошло», - отметил Гончаров.
По его словам, чтобы определить, что реально собой представляет преступник, необходимы переговоры. «Нужно выяснить реальную ситуацию, действительно ли у него есть взрывное устройство, есть возможность что-то еще заминировать, реальное количество заложников, их состояние. И вообще, адекватен ли этот человек», - добавил ветеран антитеррора.
После этого, пояснил собеседник НСН, будет принято решение, выполнять или не выполнять его требования. «Если выяснится, что все реально, будут привлекаться спецслужбы Украины. У них тоже есть подразделение «Альфа», оно сохранилось со времен Советского Союза. Если не договорятся по-мирному, то ситуация перейдет в фазу освобождения заложников силовым путем», - заключил он.
Напомним, злоумышленник, дважды судимый уроженец России, удерживает порядка 20 заложников в автобусе уже несколько часов. По данным полиции, на контакт террорист не идёт.
Журналисты уже нашли его страницу в «Твиттере»: там мужчина разместил свой «манифест». Он позиционирует себя как «борец с системой» и утверждает, что его смерть «взрывам не помеха».
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