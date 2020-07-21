Ветеран «Альфы»: нужны переговоры с захватчиком заложников в Луцке

По его словам, чтобы определить, что реально собой представляет преступник, необходимы переговоры. «Нужно выяснить реальную ситуацию, действительно ли у него есть взрывное устройство, есть возможность что-то еще заминировать, реальное количество заложников, их состояние. И вообще, адекватен ли этот человек», - добавил ветеран антитеррора.

После этого, пояснил собеседник НСН, будет принято решение, выполнять или не выполнять его требования. «Если выяснится, что все реально, будут привлекаться спецслужбы Украины. У них тоже есть подразделение «Альфа», оно сохранилось со времен Советского Союза. Если не договорятся по-мирному, то ситуация перейдет в фазу освобождения заложников силовым путем», - заключил он.

Напомним, злоумышленник, дважды судимый уроженец России, удерживает порядка 20 заложников в автобусе уже несколько часов. По данным полиции, на контакт террорист не идёт.

Журналисты уже нашли его страницу в «Твиттере»: там мужчина разместил свой «манифест». Он позиционирует себя как «борец с системой» и утверждает, что его смерть «взрывам не помеха».

