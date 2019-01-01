Выбежавшую на поле в финале ЛЧ модель наказали небольшим штрафом

УЕФА оштрафовал модель Кинси Волански, выбежавшую в купальнике на поле во время финального матча Лиги чемпионов на €15 тыс.

Третью часть из них она заплатит за забег по полю, оставшиеся €10 тыс. — за размещенную на ее купальнике рекламу YouTube-канала российского пранкера. Модель встречается с уроженцем Мурманска Виталием Здоровецким, напоминает Ura.ru.

После появления девушки на поле в главном матче европейского футбольного сезона между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» количество подписчиков аккаунта Волански в соцсетях увеличилось до 2 миллионов.