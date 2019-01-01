Выбежавшую на поле в финале ЛЧ модель наказали небольшим штрафом
УЕФА оштрафовал модель Кинси Волански, выбежавшую в купальнике на поле во время финального матча Лиги чемпионов на €15 тыс.
Третью часть из них она заплатит за забег по полю, оставшиеся €10 тыс. — за размещенную на ее купальнике рекламу YouTube-канала российского пранкера. Модель встречается с уроженцем Мурманска Виталием Здоровецким, напоминает Ura.ru.
После появления девушки на поле в главном матче европейского футбольного сезона между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» количество подписчиков аккаунта Волански в соцсетях увеличилось до 2 миллионов.
Волански объяснила свой забег тем, что «жизнь создана для того, чтобы делать сумасшедшие вещи». Как призналась модель, которую цитирует RT, она хотела совершить поступок, который «запомнится навсегда». Судя по выручке, которую она получит, даже за минусом штрафа, эта минута славы действительно Волански запомнится. Финансисты подсчитали, реклама YouTube-канала может принести ему €3,5 млн.
Ранее спортивный комментатор Виктор Гусев в эфире НСН осудил блогера за пранк на YouTube.
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